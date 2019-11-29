Üçlü ilişki fantezisi sonu oldu! 20. kattan aşağıya çırılçıplak çakıldı

7 ARALIK 2017'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, 18 yaşındaki manken Ivana Smit, ABD'li milyarder Alexander Johnson ile bir eğlence mekanından çıkıp Johnson'a ait olan lüks bir daireye gittiler.Manken Smit, burada iş insanı Johnson ve karısı Luna Almaz ile üçlü ilişkiye girdi. Üçlü ilişki sonrası ise çırılçıplak halde binanın 20. katından aşağıya düştü.Olayın cinayet, intihar ya da kaza olduğuna dair birçok söylenti dolaşsa da, korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.18 yaşındaki mankenin cesedi, Hollandalı uzmanlar tarafından incelendi. Genç mankenin çiftle üçlü ilişkiye girdiği doğrulanırken, uzmanlar Smit'in düştükten sonra değil, düşmeden önce ölmüş olduğunu belirledi.Savcılık, genç kadının ölmemek için direndiğini gösteren kanıtlar olduğunu duyurdu. Adli Tıp yetkililerine göre, Smit'in başının arkasında travma izleri vardı. Kollarında da çizikler tespit edilmişti. 18 yaşındaki modelin tırnaklarının arasında ise 45 yaşındaki iş adamı Johnson'ın DNA örneklerine rastlandı.Hollanda ve Malezya'da yapılan otopsilerde, mankenin vücudunda kokain ve alkole rastlandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Johnson'ın, Ivana Smit'i kollarından tutarak taşıdığı da görülüyordu. İkili, Kuala Lumpur'daki bir kulüpten sabaha karşı 05.22'de çıkmış, saatler 07.30'u gösterdiğinde ise, Smit erkek arkadaşına bir selfie fotoğraf göndermişti. Polis, iki saat sonra, 10.00 sularında genç mankenin balkondan düştüğünü tahmin ediyor. Ancak çıplak ceset, saat 15.00 sularına kadar bulunamadı.Polis ekipleri, olayın cinayet olduğu ihtimali üzerinde durmayınca, genç mankenin ailesi karara itiraz ederek temyize gitti. Aile, kızlarının Johnson ve Almaz çifti tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.Acılı baba, "Kızımızın oyu 1,81 metre, balkonun bariyerleri ise 1,20 metre. Düşmedi veya atlamadı. Biri attı" ifadesini kullandı. Ayrıca kızının boynunun çevresinde morluklar gördüğünü söyledi.Kızlarını kaybeden ailenin avukatı, "Elbette ölüler yürüyemez veya düşemez. Birileri onun cesedini aşağıya attı" ifadesini kullandı.Mahkeme, olaya karışmış başka kişi ya da kişiler olabileceğine kanaat getirerek yeni bir soruşturma açılmasını hükmetti. Bunun üzerine polis güçleri de, yeni bir soruşturma açtıklarını ve olayın cinayet olarak değelendirmeye başlanacağını duyurdu.Johnson ve karısı, Malezya'dan ayrılarak ABD'ye döndüler.

31 yaşındaki Luna Almaz ise, Hollandalı mankenin yaşını gizleyip ''26 yaşındayım'' dediğini belirtti.