Üç aydır kayıptı! Hemşirenin cesedi ormanda bulundu
Almanya'da 7 Eylül'den bu yana kayıp olan bir çocuk annesi hemşire Mine O.'nun cesedi ormanlık alanda gömülü bir şekilde bulundu. Eşi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
ALMANYA'DA 7 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni ormanda bulunan hemşire Mine O.'nun Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.’nun (26) cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. 5 yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, Mine’nin kocası Ercan’ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.
KOMŞULARIN İFADESİ ELE VERDİ
Mine O.’nun ortadan kaybolmasından sonra soruşturma başlatan polis, çiftin komşularının ifadesine başvurdu. Komşu, genç kadının kaybolduğu gün Ercan E.’nin kömürlüğünde gürültü duyduğunu polise anlattı. Ercan E.’ye ait kömürlükte inceleme başlatan polis, yapılan aramada cesedi bulamadı. Ancak şüpheli bir durumun olduğunu tespit etti. Polis sorgusunda cinayeti anlatan Ercan E. cesedi gömdüğü ormanlık alanı da polise gösterdi. Ormanlık alanda kazı yapan polis, genç kadının cesedine ulaştı. Ercan E. cesedi bir süre kömürlükte saklayıp, daha sonra ormanlık alana gömdüğünü de polise itiraf etti. 7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya’da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.’dan bu zamana kadar haber alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.
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