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Üç ailenin karıştığı kavgada kan aktı! 5 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

YAŞAM 21.08.2019, 10:26 Orçun Sarı
Üç ailenin karıştığı kavgada kan aktı! 5 ölü, 8 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği  kızı Gülşen Poyraz'ı evine  getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver  Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa  sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin  ailesine destek için geldi. Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş  ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat,  Felak, Mevlüt,  Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı. Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına  alındı.

#kız alma #SİLVAN #Diyarbakır #silahlı kavga #Silah #Ölü
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