Tüyler ürperten olay! Öldürdüğü karısının cesediyle dolaştı

İSTANBUL Bahçelievler'de boşanma aşamasında olduğu 4 aylık eşi Fatma Erdoğan'ı (22) araçta silahla 2 el ateş ederek öldüren ve 2 saat eşinin cesediyle dolaşan tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın (22) ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Eren Erdoğan'ın ifadesinde olay günü eşiyle aralarında tartışma yaşandığını, eşi Fatma Erdoğan'ı korkutmak için silahını çıkardığını, ancak silahın ateş aldığını belirtti.

155 POLİS İMDAT HATTINI ARADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 16 Mart 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu; Boşanma aşamasında olan Eren Erdoğan ile Fatma Erdoğan çifti olay günü buluşarak bir alışveriş merkezine gitti. Eren ve Fatma Erdoğan çifti buradan otomobil ile ayrılarak Yenibosna'ya doğru hareket etti. Saat 20.43'te Fatma Erdoğan yolda cep telefonundan 155 polis imdat hattını aradı.

"EŞİM ŞU AN BENİ ARACA KİLİTLEDİ"

Fatma Erdoğan telefondaki polis memuruna "Merhaba ben size bir ihbar yapacaktım. Benim davalık olduğum eşim beni şu anda araca kilitledi esir tutuyor. İkitelli civarındayız." şeklinde ihbarda bulundu.

2 EL ATEŞ ETTİ

15 dakika sonra Eren Erdoğan, tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş etti. Ardından şüpheli yola devam ederek Bahçelievler'den Başakşehir'e doğru gitti. Başakşehir'de Eren Erdoğan, Fatma Erdoğan'ın telefonunu attı.

AVRUPA YAKASI'NA GEÇTİ

Şüpheli Eren Erdoğan Başakşehir'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak Sarıyer'e ardından Beykoz'a gitti. Eren Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakasına geçerek Küçükçekmece'ye gitti. 22.45'te şüpheli Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.