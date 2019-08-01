Tüyler ürperten itiraft! En yakınındaki isim yapmış

OLAY, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kumlukalan Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre A., babasıyla birlikte öğlen saatlerinde tarladan döndü. Ailesi, Yunus Emre A.'yı evde bırakarak akraba ziyaretine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte mahallede oyun oynamak için evden çıkan Yunus Emre, arkadaşlarından ayrılarak bir anda gözden kayboldu. Akraba ziyaretinden dönen aile, çocuklarını bulamadı. Mahalle sakinlerinden yardım isteyen baba Hüseyin A. (40), her yerde oğlunu aradı. Yapılan arama çalışmaları sonucu oğluna ulaşamayan baba, saat 21.00 sıralarında durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Yunus Emre'nin evinin çevresinde bulunan arazide uzun süre arama yaptı. Çevrede yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanamadı. Baba Hüseyin A.'ya ait evin çevresinde arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yunus Emre'yi saat 01.00 sıralarında evin avlusunda bulunan tarım ilaçlama tankının içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde tankın içerisinde yatan çocuğun, zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Emre'nin ailesi ve yakınları, acı haberle sinir krizi geçirirken, çocuğun cansız bedeni tankerden çıkarılarak evin yanındaki akaryakıt istasyonunun ofis kısmına götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Yunus Emre'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra bir anda gözden kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre A.'nın son anlarının, güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Minik Yunus Emre'nin, olaydan birkaç saat önce arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynadığı ve bisiklet sürdüğü, görüntülere yansıdı.

17 YAŞINDAKİ AĞABEYİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra bir anda ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içerisinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre A.'u, 17 yaşındaki ağabeyi Ö.F.A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma ekipleri, Yunus Emre A.'yı son olarak gören yaklaşın 20 kişinin ifadesine başvurdu. A.'nın ağabeyi Ö.F.A.'nın ifadesi de Çocuk Şube ekiplerince alındı. Burada çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler, Ö.F.A.'nın üzerinde odaklandı. Ö.F.A., kardeşiyle kavga ettiklerini, daha sonra tokat atıp bayılttığını ve kardeşini tarım ilaçlama tankına atıp, üzerine de kapağını kapattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Ö.F.A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Yunus Emre A.'nın yüzüne darbe aldığı ve daha sonra havasız kalarak öldüğü kesinleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞABEY TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki Ö.F.A., savcılık ifadesinin arından mahkemeye çıkartıldı. Ö.F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.