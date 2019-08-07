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Tüyler ürperten cinayet! Elleri bağlı, direğe asılı şekilde bulundu
İstanbul Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde yabancı uyruklu birinin cesedi bulundu.
YAŞAM 07.08.2019, 09:46 Melike Temir
İSTANBUL Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, elleri ve kolları bağlı şekilde parktaki direğe asılı halde bulunan ölü şahsı gören vatandaş durumu polise bildirdi.
MORGA KALDIRILDI
Alınan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi emniyet şeridi içine aldı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede şahsın yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Elleri ve kolları bağlı olan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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