Tuvalette cinsel ilişki fantezisine karşı akıllı tuvaletler üretildi

İNGİLTERE'nin sahillerindeki mekanların tuvaletlerinde müşterilerin cinsel ilişkiye girmesi sebebi ile cinsel ilişki karşıtı tuvaletler üretildi.Yeni üretilen bu tuvaletler hareket sensörüne sahip olacak ve çok hakaret olduğunda sensör ötmeye başlayıp tuvaletin kapısını otomatik olarak açacak.Aynı zamanda yerlere kilo sensörü konulucak, ve bir kişiden fazla ağırlık var ise tuvalet kabinin içindeki sensörden su fışkıracak. İngiltere'nin Porthcrawl ilçesinin bu tuvaletler için 170.000 pound harcadığı öğrenildi.

Lara Sili/ Medyafaresi.com Dış haberler