Türkiye'nin konuştuğu sakallı Aynur, doğal görünümüne kavuştu

SHOW Tv'de yayınlanan Zahide Yetiş'in programına katılan Aynur'un sakallı görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.
SAKALLARINDAN KURTULDU
Zahide Yetiş'e geldiğinde yüzündeki kıllarla dikkat çeken Aynur'un değişimi dikkatlerden kaçmadı. Canlı yayına katılan Aynur'un son haliyle yaşadığı mutluluk ekranlara yansıdı.
İşte doğal görünümüne kavuşan Aynur'un son hali;
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