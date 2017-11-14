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Türkiye'nin konuştuğu gencin hayatı dram çıktı

Ankara'da balona röveşata atmaya çalıştığı görüntü ile fenomen olan Gülbey Türkücü'nün annesi, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında hüngür hüngür ağladı

Türkiye'nin konuştuğu gencin hayatı dram çıktı

Ankara'da balona röveşata atmaya çalıştığı görüntü ile fenomen olan Gülbey Türkücü'nün annesi, konuk olduğu Müge Anlı'nın programında hüngür hüngür ağladı

14 Kasım 2017 Salı 14:53
Türkiye'nin konuştuğu gencin hayatı dram çıktı
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ANKARA Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışmasıyla sosyal medyada fenomen olan kişinin,  Kahramanmaraş'ın  Elbistan ilçesinden Gülbay Türkücü (22) olduğu ortaya çıktı.

Gülbay Türkücü'nün annesi bugün  Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti.  Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu.

"AİLEMLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM"

Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de  Ankara'da bulunduğu ancak polise "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği kaydedildi.

AİLESİ KUYUMCUYA ULAŞTI

Videonun sosyal medyada yayımlanmasının ardından büyük merak uyandıran gencin kimliğinin, ailesinin görüntüyü paylaşan kuyumcu Güray Başak'a ulaşmasıyla ortaya çıktığı bildirildi.

"3 HAFTADIR KAYIPMIŞ"

Güray Başak, "Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış" diyerek görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, "Gece saat 03.00'de  Kahramanmaraş'tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Biz de onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık" dedi.

"ÜVEY BABASIYLA SORUN YAŞIYORDU"

Gülbay Türkücü'nün annesi bugün  Müge Anlı'nın programına konuk oldu ve oğlunu 3 aydır aradığını belirtti.  Anne Türkücü, oğlu Gülbay'ın 3 ay önce evden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıktığını ve kendisinden o zaman bu yana haber alamadıklarını belirtti.

Ailesinin 25 Ağustos'da kayıp başvurusunda bulunduğu gencin, 11 Ekim'de  Ankara'da bulunduğu ancak polise, "Kayıp değilim, burada çalışıyorum. Ailemle görüşmek istemiyorum" dediği iddia edildi.

Kahramanmaraş'tan yayına bağlanan bir vatandaş ise, Gülbay'ın üvey babasıyla sorunlar yaşadığını belirterek, "Annesinin ikinci eşiyle sorunlar yaşadığı için anneannesinin yanında kaldı. Daha sonra evden kaçtı. Buldular bir daha kaçtı. İkinci eş geçen sene vefat etti" iddiasında bulundu.

Cumartesi günü yaşanan olayı anlatan kuyumcu Güray Başak, "Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Biz de 'herhalde ayağı kaydı düştü' diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, 'ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı' dedi. 'Burası  Kızılay'ın göbeği, böyle bir şey olmaz' diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Biz de biraz insanları güldürelim istedik" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraGülbey Türkücü
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