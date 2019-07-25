Türkiye'deki aldatma anketi açıklandı! İlginç sonuçlar ortaya çıktı

CİNSEL Sağlık Enstitüsü Derneği’nin (CİSED) hem internet üzerinden hem de yüz yüze yapılan anket çalışmasının verilerine göre, Türkiye’de erkeklerin yaklaşık yüzde 58’i, kadınların ise yaklaşık yüzde 40’ı evlilikleri süresince en az bir kez olmak üzere evlilik dışı ilişki yaşıyor. İstatistikler, erkeklerin yaşları ilerledikçe kadınların ise genç yaşlarda aldatma eğilimi gösterdiğini ortaya koyuyor.

‘Aslında daha fazla’

CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Dr. Cem Keçe aldatma rakamlarının aslında daha yüksek olduğunu, fakat araştırma sonuçlarına yansımadığını belirterek şunları söyledi:

“Aldatma toplumumuzda kanayan bir yara haline geldi. Erkeklerin bir kısmı, evlilik dışı bir partnerle sadece bir kez yaşanılan cinsel ilişkiyi aldatma olarak görmüyor. Kadınların bir kısmı ise cinsellik olmayan bir evlilik dışı ilişkiyi aldatma olarak kabul etmek istemiyor. Toplumumuzda erkeklerin genelinde aldatma, evlilik ile eşzamanlı sürdürülen bir başka ilişki olarak algılanıyor. Sadakatsizliği cinsellik öncesi evrede bırakma eğiliminde olan kadınlar ise gizli bir yemeği, duygusal yazışmaları, sarılmaları aldatma olarak adlandırmayarak vicdanını rahatlatmak istiyor.”

Çoğunluğu eğitimli

On bin kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 65’i erkek, yüzde 35’i kadın. Katılımcıların yüzde 50’si 18-28 yaş grubunda. Yüzde 35’i 29-38 yaş aralığında, yüzde 15’i ise 39-48 yaş arasında. Katılanların çoğu lise ve üniversite mezunu. Katılımcıların yüzde 30’u eşini aldattığını kabul ediyor.