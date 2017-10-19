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Türkiye'de pek çok ilki o gerçekleştirdi: Pakize Tarzi

Bilimden spora, sosyal hayattan zorlu iş dünyasına kadar pek çok alanda ülke kadınının önünü açarak, ilklere öncülük etmiş olan Pakize Tarzi'nin hikayesi bilinmeye değer

Türkiye'de pek çok ilki o gerçekleştirdi: Pakize Tarzi

Bilimden spora, sosyal hayattan zorlu iş dünyasına kadar pek çok alanda ülke kadınının önünü açarak, ilklere öncülük etmiş olan Pakize Tarzi'nin hikayesi bilinmeye değer

19 Ekim 2017 Perşembe 12:09
Türkiye'de pek çok ilki o gerçekleştirdi: Pakize Tarzi
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Pakize Tarzi ismini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ama aslında ona  Türkiye'de ilklerin kadını diyebiliriz. Osmanlı'nın son dönemlerinde Halep'te doğan Tarzi'nin ailesi, orası İngilizler tarafından işgal edilince  Adana'ya,  Adana Fransızlar tarafından işgal edilince de  Konya'ya taşınmış. En sonunda ailesi onun okuması için  İstanbul'a göç etmeye karar vermiş ve Tarzi'nin uzun yıllar boyunca içine pek çok şey sığdırdığı hikayesi de böylece başlamış. Tıp okumak isteyen Tarzi mahkeme kararı ile yaşını büyütmüş ve Darülfünun'a girmeye hak kazanmış. Buradaki eğitimini başarıyla tamamlayan Tarzi,  Türkiye'nin ilk kadın jinekoloğu ünvanını elde etmiş.

ROMA'DA DOKTORLUK YAPMIŞ

Pakize Hanım çok yönlü bir kişilik. Onun hikayesi,  Türkiye'de kadınların da hem iş hayatı hem de sosyal hayatta görünür olması konusunda oldukça ilham verici. Üniversite okuduğu dönemde  Atatürk'ün tavsiyesi ile Anadolu'ya giderek kadınların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürütmüş. Ülkemizin yurtdışına açılan ilk kadınlarından biri de olan Tarzi, daha henüz 1930'ların sonlarında  Roma'ya giderek bir süre de orada doktorluk yapmış.

O BİR PRENSENS

1949 yılında  Türkiye'nin ilk kadın doğum polikliniğini açan  Pakize Tarzi, aynı zamanda bir prenses. Bu ilginç ünvanını ise 1935 yılında Afgan Kralı'nın yeğeni ile evlenmesine borçlu. Kızının Sultan II. Abdülhamit'in torunu ile evlenmesi sebebiyle, aynı zamanda Osmanlı Hanedanı ile de bir akrabalık bağı var.

BOĞAZI YÜZEREK GEÇMİŞ

Sadece kendi alanında değil pek çok farklı konuda ilklere imza atan Tarzi, aynı zamanda  İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ilk kadın ünvanının da sahibi. Yaklaşık 7 kilometrelik mesafeyi, o dönemin şartlarında tek başına yüzerek aşmayı başaran Pakize Hanım, spor alanında da adını güçlü bir şekilde duyurmayı başarmış. Hayvan sevgisi ile de tanınan Tarzi, Hayvanları Koruma Derneği'nin de kuruculuğunu üstlenmiş.

2004 yılında, 94 yaşındayken hayata gözlerini yuman  Pakize Tarzi'nin ülke kadınına ilham veren hikayesi, çok yönlü kişiliği ve bilimden spora kadar her alanda öncülük ettikleri ile büyük bir saygıyı hak ediyor.

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Pakize TarziTürkiyede Pek çok Ilki O Gerçekleştirdi
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