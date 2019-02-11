Türk televizyon tarihine geçecek 'kadın ticareti' gafı

Canlı yayında sebze-meyve fiyatları konuşulurken, Habertürk yazarının sarf ettiği "Bu kadar kâr, kadın ticaretinde yok" cümlesi programa damga vurdu.

Türk televizyon tarihine geçecek 'kadın ticareti' gafı
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HABERTÜRK ekranlarında yayınlanan 'Para' programında Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'ın tarladan tezgaha gelene kadar fiyatı iki katına çıkan meyve sebzeleri anlatırken yaptığı gafla şaşkına çevirdi.

"BU, KADIN TİCARETİNDE BİLE YOK"

Yıldırım, "Böyle bir kar marjı hiçbir yerde yok, hiçbir kazançta yok. Bu kadın ticaretinde bile yok, affedersiniz. Uyuşturucu ticaretinde yok. Yüzde 800 kar olmaz yani" dedi.

SUNUCU ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sunucu Ebru Baki, o anlarda, bir şey olmamış gibi yayına devam etti, kamera kendisine döndüğünde ise şaşkınlığı yüzüne yansıdı

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