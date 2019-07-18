Turizm cennetinde skandal! 5 kadın, 1 erkek çırılçıplak yakalandı

Tayland'ın ünlü turistik adası Krabi'deki bir plajda gece yarısı denize çıplak giren 5 kadın 1 erkek turist yakalandı.

Turizm cennetinde skandal! 5 kadın, 1 erkek çırılçıplak yakalandı
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TAYLAND'da gece yarısı yüzmek için çırılçıplak soyunan Avustralya, İspanya, İngiliz ve Japonya'dan gelen 6 İngiliz turist, Krabi halkını öfkelendirdi. 17-20 yaş grubundan 6 turiste polis müdahale etti. Deniz kenarından alınan 6 turisti kıyafetlerine kadar yürütüldü. Beş kadın ve bir erkek umutsuzca üstlerini elleriyle kapatarak yürümek zorunda kaldı. Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti.Yerel halk, gece yarısı sahilde çırılçıplak yürüyen turistleri videoya kaydetti. Çıplak yüzücüler halka açık bir plajda çıplak denize girdikleri için karakola götürüldüler ve kişibaşı 500 Tayland bahtı (16 dolar) ödemek zorunda kaldılar.Polis, grupta sekiz kişinin bulunduğunu ve sadece altısının çırılçıplak denize girdiğini ekledi.Polis, gelecekte tekrar böyle bir davranışı tekrar etmemelerini sağladığını doğruladı ve grup halktan özür diledi.

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