Trenin altında can veren talihsiz gencin intihar nedeni ortaya çıktı!

GEÇTİĞİMİZ yıl, kız arkadaşından ayrıldıktan hemen sonra Cheshire şehrindeki tren istasyonuna giderek kendisini hareket halindeki trenin önüne atan Jacob Standbridge'ın ölümüne dair yeni bir gelişme yaşandı.Polis, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Jacob'un sevgilisinin telefonuna gelen bir mesajı gördükten sonra intihar ettiğini açıkladı.21 yaşındaki genci intihara sürükleyen mesajda ne yazdığını açıklamayan polis, Jacob'un Ciera Barnes isimli kız arkadaşına evlenme teklifi etmeyi düşündüğünü ancak kız arkadaşının telefonunda gördüğü mesajdan 12 saat sonra kendisini öldürdüğünü söyledi.Talihsiz gencin, trenin önüne atlamadan hemen önce annesine ''Her şey için teşekkür ederim. Çok üzgünüm'' mesajı attığı belirlendi. Jacob'un kız arkadaşı, mahkemede Jacob'un steroid kullandığını ve bu bağımlılıktan kurtulmak için kendisine doktora gideceği sözü verdiği halde doktora gitmediğini söyledi.