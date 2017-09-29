Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103126
ALTIN
147.069
DOLAR
3.5560
STERLİN
4.7607
EURO
4.1989
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Tekerlekli koltuktan akülü araca geçecek

Çorum'da doğuştan engelli olan ve daha önce annesi tarafından altına tekerlek taktırılan koltukla taşınan Neslihan E.'ye Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından akülü araç verildi

Tekerlekli koltuktan akülü araca geçecek

Çorum'da doğuştan engelli olan ve daha önce annesi tarafından altına tekerlek taktırılan koltukla taşınan Neslihan E.'ye Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından akülü araç verildi

29 Eylül 2017 Cuma 14:05
Tekerlekli koltuktan akülü araca geçecek
banner404

ÇORUM'DA 50 yaşındaki Öznur T., engelli kızını kent merkezinde cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine tekerlekli koltukla gezdirmiş, bu olay kamuoyuna yansımıştı. Ailenin Valilik tarafından kendilerine yapılmak istenen yardımları kabul etmedikleri belirtilmişti.

tekerlikoltuk8802

Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından doğuştan engelli olan 14 yaşındaki Neslihan E.’ye akülü araç alınarak Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Akülü araç yetkililer tarafından ikna edilen anne Öznur T.’ye teslim edildi. Aracının koltuğuna oturtulan Neslihan E. ise mutlu oldu. Öznur T., akülü aracı getiren görevlilere teşekkür etti. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TEKERLEKLİ KOLTUKEngelli Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılan kızın son halini gören seviniyor! Şimdi bambaşka biri
Yılan kızın son halini gören seviniyor! Şimdi bambaşka biri
İlber Ortaylı’dan Lüleburgaz’ın tarihi fay hatlarına bakış
İlber Ortaylı’dan Lüleburgaz’ın tarihi fay hatlarına bakış
İnşaat ustasının eserini görenler, fotoğraf çekme yarışına giriyor
İnşaat ustasının eserini görenler, fotoğraf çekme yarışına giriyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim