Tekerlekli koltuktan akülü araca geçecek

ÇORUM'DA 50 yaşındaki Öznur T., engelli kızını kent merkezinde cadde ve sokaklarında tekerlekli sandalye yerine tekerlekli koltukla gezdirmiş, bu olay kamuoyuna yansımıştı. Ailenin Valilik tarafından kendilerine yapılmak istenen yardımları kabul etmedikleri belirtilmişti.
Çorum Valiliği İl Özel İdaresi tarafından doğuştan engelli olan 14 yaşındaki Neslihan E.’ye akülü araç alınarak Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evine götürüldü. Akülü araç yetkililer tarafından ikna edilen anne Öznur T.’ye teslim edildi. Aracının koltuğuna oturtulan Neslihan E. ise mutlu oldu. Öznur T., akülü aracı getiren görevlilere teşekkür etti.
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