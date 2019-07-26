Tek amacı kuşları korkutmaktı! Feci son

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesine gelen kuşları korkutmak amacıyla tabanca ile havaya ateş açan Hacı Ahmet Kan (56) kazayla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Tek amacı kuşları korkutmaktı! Feci son
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OLAY, ilçeye bağlı kırsal Belveran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçede çalışan Hacı Ahmet Kan, sürüler halinde bahçeye gelen kuşları korkutmak için tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada namluya bakmak için kendine doğrultan Kan, tabancanın kazara ateş alması ile göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hacı Ahmet Kan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürdürüyor.

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