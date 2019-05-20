Tecavüzle suçladıkları iş insanını kaçırıp fidye istediler

Hindistan’da bir grup kadın, tecavüzle suçladıkları zengin bir iş insanını kaçırarak fidye talep etti. Hindistan polisinin verdiği bilgiye, Mumbai merkezli bir denizcilik şirketinin genel müdürü olduğu belirtilen adam başkent Yeni Delhi’ye yaptığı bir iş seyahati sırasında kaçırıldı.

Tecavüzle suçladıkları iş insanını kaçırıp fidye istediler
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64 yaşındaki adam son olarak iki kadın ile birlikte kaldığı otelden araçla ayrılırken görüldü. Kaçıran kişilerin defalarca şirketi arayarak 3 milyon rupi (yaklaşık 260 bin lira) talep ettiği belirtildi. Kadınlar kimliklerini gizlemek için WhatsApp aracılığıyla iletişim kurdu.

İş insanının bindiği aracın plakası üzerinden önce şoföre ulaşan polis daha sonra adamın tutulduğu yeri öğrendi. Başkentin güneyindeki eve baskın yapan polis, burada dört kadını gözaltına aldı. Birisi aracın şoförü olmak üzere iki adam da olaya yardımcı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Evde bir odada kilitli bulunan iş insanı, kadınlardan birini daha önceden tanıdığını belirterek onun daveti üzerine geldiğini söyledi. Ancak eve geldiğinde iki kadın daha ortaya çıktı ve kendisini kızlarına tecavüz etmekle suçladı, özgür kalması için para talep etti. Adam tecavüz iddiaları reddederken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi

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