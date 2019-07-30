Tavuk çiftliğinde skandal görüntü! Binlercesi sıcak yüzünden telef oldu

SICAK hava dalgası Avrupa'yı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesinde rekor düzeylere çıkan sıcaklıklar, insanların yanı sıra hayvanları da etkiliyor.Hava sıcaklığının 38 derecenin üstüne çıktığı İngiltere'nin en büyük süper marketlerine tedarik sağlayan çiftlik yetkileri, tavuklar ölmesin diye ellerinden geleni yapıyor ama mani olamıyor.Telef olan hayvanlar tesis dışına çıkarılırken, ağır koku ve sinekler bölgedekileri rahatsız etti.Hayvan hakları aktivistleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, tesisteki hava ısısını düzenleyecek uygun iklimlendirmenin yapılmadığını eleştirdi. Çiftlik çalışanları ise yerel medyaya yaptıkları açıklamada, "Her şeyi denedik, daha fazla yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sıcak hava hayvanları bu duruma getirdi. Hayvan hakları aktivistleri bu durumu umursamadığımızı düşünüyor ancak işin aslı öyle değil" ifadelerini kullandı.