Tatili zehir oldu! Oteldeki çarşafları cinsel ilişki işçisi kullanmış

TOWN House Motel, ABD

Şehir merkezine ve Elvis Presley'in doğduğu eve çok yakın olsa da, kullanıcıların oteli değerlendirdiği yorumlardan biri şöyle: ''Kapımızın önünde kan birikintisi vardı!''

Boulevard Hotel Ocean Drive/ Miami, ABD

Miami'deki ünlü Lummus Parkı'na ve sahil yürüme mesafesinde olan bu otel, konumu itibariyle seyahat severleri cezbetse de, eski konuklardan birinin şöyle bir yorumuna rastlıyoruz: ''Odalar rezalet, ayrıca yataktaki şiltenin altında bir cam vardı ve popoma saplandı. Evet, resmen yatakta yatarken bir cam parçası sol kalçama girdi ve kanamayı durduramadık; ardından polisi ve ambulansı aramak zorunda kaldık.''

Quest/Midtown İn Motel, Springfield Illınois, ABD

Abraham Lincoln'ün evine, mezarına ve şehir merkezine, 10 dakikadan daha az bir mesafede yer alan bu otelin yorumu ise şöyle: "Çarşaflar arasında esrar sapları vardı ve çarşaflar gelmeden hemen önce bir cinsel ilişki işçisi tarafından kullanılmış gibi görünüyordu. Ayrıca şifonyer çekmecesinde de kullanılmış bir tampon buldum".

Hotel Namaskar/ Yeni Delhi, Hindistan

Dışarıdan temiz ve modern görünse de, 5 üzerinden 2.5 almış bir otel... Burada daha önce kalmış eski bir konuk, 'otele ulaşmak için dar bir yoldan geçilmesi gerektiğini ve sokakta duvarlara tuvaletini yapan adamlar olduğunu' yazmış.

Plaza Hotel & Casino/ Las Vegas

Şehrin göbeğinde yer alan otel, dışarıdan oldukça iddialı görünse de, gerçek epey farklı. Daha önceden burada kalmış kullanıcıların yorumlarına göre, odalarda sebebi belirsiz pis bir koku var, ayrıca duvarlar o kadar ince ki yan odada kalan konuğun nefes bile duyuluyor.