banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Tatil cennetinde skandal! 5 otel çalışanı bir müşteriyi istismar etti

İtalya'nın Napoli kentinde bir otelde, 5 otel çalışanı içkisine ilaç attıkları kadını istismar etti. Skandal olay, kadının polise gitmesiyle ortaya çıktı.

YAŞAM 04.12.2019, 08:57
Tatil cennetinde skandal! 5 otel çalışanı bir müşteriyi istismar etti
banner404

İTALYA'NIN Napoli kentinin güneyinde bulunan tatil cenneti Sorrento, bu kez güzellikleriyle değil burada işlenen korkunç bir suçla dünya gündemine geldi. İngiltere'nin Kent kentinde yaşayan 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızı, 2016 yılının ekim ayında tatil yapmak üzere Sorrento'ya geldi. Yasal nedenlerden ötürü adı açıklanmayan 50 yaşındaki kadın, kocasını yakın zamanda kaybetmişti. Kızı ile çıkacağı tatilin kendisine iyi geleceğini umuyordu.Ancak olaylar umduğu gibi gelişmedi. Otelde çalışan beş adam, kadının tatilinin son gününde içkisine ilaç atıp kadını bayılttıktan sonra ona istismar etti. Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio, Francesco Ciro D'Antonio ve Fabio De Virgilio adlı zanlıların kimlikleri İtalyan basınına açıklandı.

GÖRÜNTÜLERİ WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞMIŞLAR

Olayın mahkemesi sürerken, beş zanlı da ağız birliği yaparak cinsel ilişkinin kadının rızasıyla gerçekleştiğini ileri sürüyor. Ancak polis ekiplerinin bulguları o yönde değil. İtalyan savcı Antonio Barba, zanlıların DNA örneklerinin kadının tırnak içlerinde bulunduğu bilgisini mahkemeye sundu. Ayrıca olayı videoya alan zanlıların, WhatsApp grubunda görüntüleri paylaştıkları ortaya çıktı.

5 OTEL ÇALIŞANI İSTİSMAR ETTİ

Savcı Barba, olay günü yaşananları şöyle anlattı: "Anne ve kızı, restoranda otururken ısmarladıkları içkileri yudumlamaya başladılar. Ancak kadının 26 yaşındaki kızı kendini iyi hissetmemeye başladı ve tuvalete giderek istifra etti. Geri döndüğünde ise annesi masada yoktu. Çünkü yarı baygın haldeyken bu beş zanlı tarafından kaçırılmış, yüzme havuzunun yakınındaki boş bir odaya götürülmüş ve defalarca istismara uğramıştı." Anne, yaşananlardan ötürü öyle üzgün hissediyordu ve şoktaydı ki, Kent'teki evine dönene kadar bu olanlardan ne polise ne de kızına bahsetti. Kızının dediğine göre eve dönüş yolunda ve havalimanında uzak, mesafeli, dalgın ve üzgün görünüyordu. Ancak kızı annesinin bu haline anlam verememişti. Ta ki gerçek ortaya çıkana kadar.

KANINDA YATIŞTIRICI TESPİT EDİLDİ

Kadın, başına gelenleri İtalyan polisine anlattığında kan ve DNA örnekleri alınarak incelendi. Kadının kanında yüksek miktarda yatıştırıcı tespit edildi. Zanlıların avukatı ise kadının, kocasını kaybettiği için sakinleştirici kullandığını, zanlıların içkisine herhangi bir şey karıştırmadığını ileri sürüyor. İngiliz The Sun gazetesinin aktardığına göre Savcı Antonio Barba, sanıklara dokuzar yıl ceza vermesini ve bu davanın örnek teşkil etmesini istiyor. Mahkeme ileri bir güne ertelendi, dava sürecek.

#Tatil cenneti #İtalya #Napoli #istismar #otel çalışanı
Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
banner384
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:48
Öğle 12:53
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 14 40
2. Man City 15 32
3. Leicester City 14 32
4. Chelsea 14 26
5. Crystal Palace 15 21
6. Tottenham 14 20
7. Wolverhampton 14 20
8. Sheffield United 14 19
9. Arsenal 14 19
10. M. United 14 18
11. Burnley 15 18
12. Bournemouth 15 16
13. West Ham 14 16
14. Newcastle 14 16
15. Aston Villa 14 15
16. Brighton 14 15
17. Everton 14 14
18. Southampton 14 12
19. Norwich City 14 11
20. Watford 14 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545