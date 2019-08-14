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Son Dakika

Tartıştığı erkek arkadaşına sokak ortasında kafa attı

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı.

YAŞAM 14.08.2019, 08:19 Melike Temir
Tartıştığı erkek arkadaşına sokak ortasında kafa attı
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SİNOP'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı.

GENÇ KIZI ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

#erkek arkadaşı #Sinop #genç kız
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