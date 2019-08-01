Tartıştığı adamı kılıçla vahşice öldürdü! O anlar kamerada

ALMANYA'da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Olay, Almanya'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

Polis, olay yerinden motosikletle kaçan şüpheliyi, otomobil ve helikopterle kovaladı. Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.