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Talihsiz kadının cesedi, yaşadığı evde 15 yıl sonra bulundu

İspanya'nın başkenti Madrid'de faturaları otomatik ödendiği için kimsenin arayıp sormadığı yalnız kadının, 15 yıl önce öldüğü anlaşıldı.

YAŞAM 31.10.2019, 10:08
Talihsiz kadının cesedi, yaşadığı evde 15 yıl sonra bulundu
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√doğan Isabel Rivera Hernandez adlı kadın 1965'te bir apartmana taşındı. Juan Molina Munoz adlı mimarla birlikte yaşıyordu. Munoz'un apartmanda yöneticilik yaptığı dönemde çiftin komşularıyla arası açıldı. Munoz'un ölümünün ardından yalnız kalan kadın, bir tek kapıcıyla iletişim kuruyordu. Binaya interkom sistemi kurulunca kapıcı da kovuldu.

TÜM MASRAFLARI İÇİN TALİMAT VERMİŞ

Isabel Rivera Hernandez en son Eylül 2004'te görüldü. Tüm masrafları için otomatik ödeme talimatı verilmişti. Aidatı, faturası tıkır tıkır ödeniyordu. Kimse de nerede olduğunu sormuyordu. Sonunda yeğeni, bir dava için kadına ulaşmak istediğinde itfaiyeciler evine balkondan girdi. Kadın banyoda doğal sebeplerden ölmüştü. Üstelik öleli 15 yıl olmuştu.

MUMYALAŞMIŞ HALDE BULUNDU

Banyodaki nemli ortam ve havalandırmanın iyi çalışması nedeniyle ceset bozulmadan mumyalaşmış, bu nedenle kokmamıştı. Kadının komşularından Emilio Munoz "Faturaları ödendiği için yaşadığını düşündüm" dedi. Apartmanın altındaki bankanın yetkilisi "Faturaları ödenmesine rağmen hiç günlük harcama olmamasından şüphelenip evine gitmiştim. Ama kapı açılmayınca umursamamıştım" dedi.

∫Bu ayın başında Almanya'da 7 katlı binada çıkan yangının ardından güvenlik gerekçesiyle binayı tahliye eden itfaiye, 8 yıl önce ölen Heinz H.'nin (59) cesedini bulmuştu. Heinz H.'nin faturaları da otomatik ödemede olduğu için kimse öldüğünden şüphelenmemişti.

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