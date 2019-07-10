Taksici, kadın yolcunun ineceği yeri duyunca çılgına döndü!

BEYOĞLU'nda, kadın yolcu kısa mesafede ineceğini söyleyince taksici değişim saati geldiğini belirterek yolcunun araçtan inmesini istedi. Duruma tepki gösteren kadın yolcu, yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

"DEĞİŞİM SAATİ GELDİ" DEYİP İNDİRMEK İSTEDİ

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı.

TARTIŞMAYA YOLDAN GEÇENLER DAHİL OLDU

Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

POLİS, YOLCUYU İSTEDİĞİ YERDE BIRAKMASINI SÖYLEDİ

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.