Tahminleri tutuyor! Ünlü site, 2018'in ölüm listesini yayınladı

ÖNCEKİ yıllarda yaptığı doğru tahminlerle tartışma yaratan "The Deathlist" isimli site, 2018'in "ölüm listesi" tahminini yayımladı.

ÇOK ÜNLÜ İSİMLER VAR

Sitenin bu yılki listesinde, ünlü fizikçi Stephen Hawking (75), oyuncu Olivia Newton-John (69), aktör Kirk Douglas (101), Rolling Stones'un efsane isimlerinden Ronnie Wood (70), eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek (89) ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip (96) gibi tanınmış isimler yer alıyor.

GEÇEN SENE 17 DOĞRU TAHMİNDE BULUNDULAR

2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da bazı tahminlerde bulundu. Sitenin 2017 yılı için yaptığı 50 kişilik listeden ise 17 kişi geçtğimiz sene içerisinde hayatını kaybetmişti.

EN GENCİ 51 YAŞINDA

Listedeki en genç isim olarak 51 yaşındak ünlü İngiliz futbolcu yer alırken, en yaşlı isim ise 103 yaşına basan ABD'li romancı Herman Wouk oldu.