Tacizciyi başına odunla vurarak öldürdü, cesedi de tavana astı

KONYA'da uyuduğu sırada odasına gelip, kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği amcası Ali Kalburcu'yu (38) başına odunla vurarak öldürdükten sonra cesedini tavana asarak, intihar izlenimi verdiği öne sürülen Fadimana K.'nin (22) yargılanmasına başlandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Fadimana K., "Kendimi korumak için bu eylemi gerçekleştirdim. Amcamın başına vurdum gitmedi. İkinci kez vurdum gitmedi. Üçüncü kez vurmak zorunda kaldım. Öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi. Olay, geçen yıl Aralık ayında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Olay tarihinden 2 yıl önce cezaevinden çıkan Ali Kalburcu, işsiz olması nedeniyle bir süre kardeşlerinin yanında kaldı. Olaydan 3 ay önce de 1,5 yıldır cezaevinde bulunan ve soyadını mahkeme kararıyla değiştiren ağabeyi Mesut K.'nin eşi ile 2 kızının yaşadığı evine yerleşti. İddiaya göre amca olay gecesi alkollü halde eve gelerek, taşkınlık yaptı. Yengesi E.K. ile yeğenleri Fadimana K. ve K.K. tarafından sakinleştirilen Kalburcu, odasına yatırıldı. Sabaha karşı uyanan Kalburcu, yengesi ile yeğenlerinin yattığı odaya girdi. İddiaya göre yeğeni Fadimana K.'nin üzerine yattı. Amcasını üzerinden itmeye çalışan ancak başarılı olamayan Fadimana K., odada bulunan odunu eline alıp, Kalburcu'nun başına vurdu. Başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılan Ali Kalburcu'yu anne ve kızları, bayıldığını düşünüp, yatağına yatırdı. Bir süre sonra nefesini ve nabzını kontrol ettikleri amcanın öldüğü fark edildi. Bunun üzerine Fadimana K., annesi ve kardeşinin yardımıyla Ali Kalburcu'yu boynuna sardığı kablo ile tavana asıp, olaya intihar görüntüsü verdi. Ardından sokağa çıkıp "Ali amcam kendini astı" diye bağırarak, yardım istedi.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ali Kalburcu'nun öldüğü tespit etti. Yapılan otopside, Ali Kalburcu'nun başına sert bir cisim ile vurulduğu ve beyin kanaması geçirerek, öldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadimana K. ile annesi ve kız kardeşini gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Fadimana K., "Amcam eve sarhoş geldi. Taşkınlık çıkardı. Amcamı sakinleştirip, odasına yatırdık. Odamıza geçip, uyuduk. Bir süre sonra amcam odamıza girerek, üzerime yattı. İtmeye çalıştım ancak itemedim. Amcam koluma dokunur gibi oldu. Odadaki odunla kafasına vurdum. Bayıldığını zannedip, yatağına yatırdık. Kımıldamayınca nabzını ve nefesini kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca intihar görüntüsü verdik. Sonra da polisi aradık. Suç aleti odunu yaktık. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ve 2 kızı adliyeye sevk edildi. Anne savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kardeşten Fadimana K. tutuklandı. Kız kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM'

Tutuklu sanık Fadimana K. ile tutuksuz sanıklar E.K. ve K.K.'nin Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Savunmasında olayı kendisini korumak için yaptığını ileri süren Fadimana K. şunları söyledi:

"Kardeşim, yaşı küçük olduğu için ve beni korumak için suçu üzerine aldı. Ben kendimi korumak için bu eylemi gerçekleştirdim. Amcamın başına vurdum, gitmedi. İkinci kez vurdum gitmedi. Üçüncü kez vurmak zorunda kaldım. Öldürmek gibi bir kastım yoktu."

'ASMA FİKRİ BİR ANDA AKLIMIZA GELDİ'

Tutuksuz yargılanan anne ise Ali Kalburcu'yu asma fikrininin bir anda akıllarına geldiğini söyleyerek, "Olay saatinde uyumuyordum. Ali Kalburcu kızım Fadimana'ya saldırdı. Kızım da kendisini korumak için vurdu. Kızım çaresiz olduğunu için bu olay meydana geldi" diye konuştu. Ali Kalburcu'nun yakınlarının şikayetçi olduğu duruşma ertelendi.