Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü

ADIYAMAN'da sokakta otururken yanındaki tabanca ile oynayan B.Y.,(19), silahın ateş alması ile arkadaşı Murat Kökoğlu'nu (19) başından vurdu. Hastaneye götürülen Kökoğlu, yaşamını yitirdi.

MERMİ, ARKADAŞINA İSABET ETTİ

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile boş bir arazide oturan B.Y. yanındaki tabancayı çıkararak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi karşısında oturan arkadaşı Murat Köklüoğlu'nun başına isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kökoğlu, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, arkadaşının ölümüne neden olan B.Y. gözaltına alarak emniyete götürdü.