Sürücünün baş belası buğudan kurtulmanın efsane yolu!

TEKNOLOJİNİN gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Size vereceğimiz kolay ve etkili yöntemle araba camındaki buğulanmaya elvede diyeceksiniz.

1. adım: İlk olarak banyonuzda her zaman elinizin altında bulunan traş köpüğü ve bir bez alın

2. adım: Araç camınızdaki buğulanmayı iyice temizleyin ve camdaki nemi alın. Daha sonra araba camınıza traş köpüğünü sıkın ve bir bez yardımıyla iyice yayın.

3. adım: Sonrasında temiz bir bez yardımıyla traş köpüğünü temizleyip yolunuza devam edebilirsiniz.