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Sürpriz yumurtadan çıkanı görünce polise koştular

Çocuklar tatlıya ve oyuncaklara bayılırlar. İngiltere’de yaşayan iki yaşındaki Riley Apps de onlardan biri. Minions temalı sürpriz yumurtayı açamayınca annesinden yardım istedi. Anne yumurtayı açınca gözlerine inanamadı

Sürpriz yumurtadan çıkanı görünce polise koştular

Çocuklar tatlıya ve oyuncaklara bayılırlar. İngiltere’de yaşayan iki yaşındaki Riley Apps de onlardan biri. Minions temalı sürpriz yumurtayı açamayınca annesinden yardım istedi. Anne yumurtayı açınca gözlerine inanamadı

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:02
Sürpriz yumurtadan çıkanı görünce polise koştular
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GEÇTİĞİMİZ şubat ayında Riley annesinden sürpriz yumurtasını açmasını istedi. İyi ki de istemiş!

Sophie Brown yumurtayı açınca içinden haplar çıktı. Hapların Tramadol ve MDZ olduğundan şüpheleniliyor. Çocuk onların hepsini yutması halinde komaya girebilir ve hatta ölebilirmiş.
Anne açıklamasında: “Yanıma gelip, ‘Anne açar mısın?’ diye sordu. Yumurtayı açtığımda içinden haplar çıktı. Gözlerime inanamadım. Hemen polise gittim. Eğer kendi açabilseydi neler olabileceğini hayal bile edemiyorum” dedi.

Sophie’nin 23 yaşındaki erkek arkadaşı Ian King, Riley’ye yumurtayı alan kişiydi. Satılan yumurtanın üretici firma tarafından üretilmediğinden şüpheleniliyor. Çift ise yumurtanın Kinder’e bire bir benzediğini ifade etti.

Kinder yumurta ve Ferrero’nun basın sözcüsü, The Express’e “Şüpheli ürün Ferrero tarafından üretilmemiştir. Bundan sonrası polisin görevidir ve Ferrero adına başka bir yorumda bulunmayacağız” dedi.

Sophie, “Genelde oyuncaklarıyla kendi kendine oynar. Başımıza böyle bir şey gelmediğinden de daha önce hiç bu tür bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmemiştim” dedi.

Polis, yumurtanın içine hapları kimin koyduğunu araştırıyor. 2016’daki bir The Evening Standard haberinde bir başka Kinder yumurtanın içinden kokain çıktığı aktarılmıştı.

Sophie, polisin de en az kendisi kadar şaşırdığını ifade etti. Sophie, “Diğer ebeveynleri uyarmak istiyorum. Çocuklarınız bir şey yerken her daim başlarında durun” dedi. Sophie’nin uyarısından herkesin haberdar olması için paylaşın.

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Anahtar Kelimeler:
Sürpriz Yumurta
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