Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti!

Kocaeli'de bir yıl önce boşandığı karısını işe giderken evinin önünde vurarak öldüren Şehmuz Ersait, daha sonra intihar etti. Komşuları, Ersait'in sürekli evin önüne gelerek eski karısını tehdit ettiğini söylediler.

Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti!
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KOCAELİ'NİN Derince ilçesinde boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti. Olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait isimli şahıs, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar'ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar'ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti. 

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Kurşunun isabet ettiği kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin 1 yıl önce boşandığını ve Ersait'in sürekli evin önüne gelerek Anar'ı tehdit ettiğini söylediler. Olay yerine gelen polis olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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