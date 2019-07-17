Şule Çet davasında önemli gelişme! Plazada leke aranıyor

ANKARA'da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edilen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında üçüncü duruşma geride bırakılırken önemli bir gelişme yaşandı. Keşif esnasında, somut deliller elde edilebilecek lekelerin hala olay yerinde mevcut olduğu anlaşılınca bilirkişi eşliğinde inceleme başlattı.Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu.

BİYOLOJİK İZLERİN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü.Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi.

PLAZA KATINDA ARAMA YAPILIYOR

Mahkeme de duruşma sonrası verdiği ara kararla, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.Bu kapsamda, naip hakim gözetiminde raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında bugün inceleme başlatıldı.