Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocukla ilgili kahreden şüphe!

HATAY'IN Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından haraketsiz bulundu. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan R.D.'nin darp edildiği ve genital bölgesinde yara izleri nedeniyle cinsel istismar şüphesiyle inceleme başlatıldı.

ÇEVREDEKİLER, SULAMA KANALINDA BİR ÇOCUK BULDU

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuk olduğunu fark eden çevredekiler, çocuğu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLER TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENİTAL KISMINDA YARA İZLERİNE RASTLANDI

Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuğun ilk muayenesinde, genital kısmında yara izlerine rastlandığı öne sürüldü. Cinsel istismara uğradığı tahmin edilen çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri küçük çocuğun adının R.D. olduğu belirlerken, baba S.D.'nin de aralarında bulunduğu aile ve yakınları da hastaneye akın etti.