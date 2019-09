Su altında evlilik teklifi felaketle bitti! Saniyeler içinde can verdi

KIZ arkadaşı Kenesha Antoine ile Tanzanya tatiline çıkan Steven Weber isimli genç, sevgilisine evlilik teklifi ettiği sırada boğularak can verdi.Zanzibar Adası açıklarında bulunan bir su altı otelinde konaklayan Weber, başına geleceklerden habersiz bir şekilde suya daldı.Kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yapmayı planlayan genç, sevgilisi odadayken suya dalıp odanın penceresine romantik bir not yapıştırdı.Kız arkadaşı Antoine, şortunun cebinden yüzük çıkaran sevgilisini görünce, o anları mutluluk çığlıkları atarak cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.Su altında evlilik teklifi ederken nefessiz kalan Steven Weber, oracıkta can verdi.Weber'ın elinde tuttuğu romantik notta, ''Sende sevdiğim şeyleri anlatmaya yetecek kadar nefesimi tutamam. Ama sende sevdiğim her şeyi her gün daha çok seviyorum. Benimle evlenir misin?'' yazıyordu. Sevgilisinin ölüm haberini Facebook'tan duyuran Kenesha Antoine, Steven Weber ile bir fotoğrafını paylaşarak, ''Sana milyonlarca kez 'Evet' diyorum" notunu düştü.