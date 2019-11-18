ERKEKLERİN sperm üretebilme potansiyelini, spermlerin kalitesini, sayısını ve hareketliliğini analiz eden sperm testi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Sperm testi nedir? Sperm testi değerleri nasıl olmalı? İşte cevaplar…

SPERM TESTİ NEDİR?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen, gebelik sağlanamadığı durumlarda ilk olarak uygulanan testlerden biri sperm testidir.

Spermiogram olarak tanımlanan sperm testi, meni içinde yer alan sağlıklı sperm hücresi miktarını ve kalitesini ölçmek için yapılan bir laboratuvar testidir. Semen (meni), boşalma sırasında salınan sperm içeren sıvıdır. Bir semen analizi sperm sağlığının üç ana faktörünü ölçer:

– Sperm sayısı

– Sperm şekli

– “sperm motilitesi” olarak da bilinen spermin hareketi

SPERM TESTİ NASIL YAPILIR?

Sperm testi yapılmadan önce muayene sırasında testi yaptıracak kişinin başka bir rahatsızlığı ya da zararlı alışkanlıkları olup olmadığı ve cinsel ilişki detayları öğrenilir. Ardından yaklaşık 2 ile 5 gün kadar cinsel perhiz uygulamış olan erkek, sperm testi için bir odaya alınır. Burada bulunan steril kabın içine meninin konmasının ardından kap incelenmesi için hızla laboratuvara gönderilir. Laboratuvara ulaşan sperm örneği, semen analizi için özel cihaz ve tekniklerle incelenir.

SPERM TESTİ NORMAL DEĞERLERİ

Volüm: > 1.5 ml

Konsantrasyon: > 15 milyon / ml

Toplam Hücre: > 39 milyon

Motilite (Hareketlilik): – % 45

Morfoloji (Normal Şekil): – % 4

pH: 7.2 – 8

Canlılık: – % 75

Beyaz Kan Hücreleri: ml’de 1 milyondan az

SPERM TESTİ İLE İLGİLİ TERİMLER

– Astenospermi: Sperm hareketliliğinin normal değerlerden düşük olması.

– Azospermi: Semen içeriğinde hiç sperm bulunmadığını gösterir.

– Normospermi: Sperm hücrelerinin canlı, sağlıklı ve hareketli olduğunu belirtir.

– Teratospermi: Şekil bakımından sağlıklı olan sperm miktarının az olması durumudur.

– Oligoastenospermi: Sperm sayı, hareketlilik ve şeklinde problem olması.

– Oligospermi: Menideki sperm sayısının az olması.