sosyal paylaşım siteleri üzerinden işlenen suçlar

TÜRKİYE’DE Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcılara yönelik hakaret, kişisel haklara saldırı gibi olaylar giderek artıyor. Markalara veya kişilere ait isimlerin izinsiz olarak başka kişilerce Facebook, Twitter ya da YouTube'da kullanılmasına da daha sık karşılaşır olduk. Sosyal medya hırsızlığı ya da sosyal medyada kişisel haklara saldırı karşısında yasal olarak ne yapılabileceğini biliyor musunuz?

Böyle bir durumda ilk etapta ilgili sosyal medya sitesine müracaat etmek ve durumu bildirmek en doğrusudur. Site, kendi içinde bir inceleme yapar. Hakaret ya da küfür gibi kişisel haklara saldırı eğer İngilizce olarak yapılmışsa içeriğin yayından kaldırılma şansı daha yüksek. Fakat bunun dışındaki durumlarda, özellikle kişi isimlerinin izinsiz kullanılması hallerinde sosyal paylaşım sitesi duruma müdahale etmemeyi tercih ediyor.

NE ZAMAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR?

Sosyal paylaşım sitesi üzerinde hakarete uğrayan veya ismi/markası izinsiz kullanılan kişi her zaman savcılığa suç duyurusunda bulunabilir. Eğer suç işleyen kişinin kimliği belliyse kişi inkar etmediği takdirde adli süreç işlemeye başlıyor. Ancak, inkar söz konusu olursa, IP bilgilerinin tespiti gerekiyor. Gerek bu durumda gerekse kimliğin hiç belli olmadığı durumda savcılık bağlantı bilgilerinin tespiti için Adalet Bakanlığı kanalıyla sosyal paylaşım sitesinden bilgi talep ediyor. İşte sorun burada başlıyor. Çünkü Facebook, Twitter, YouTube ABD hukukuna tabi ve bu siteler ABD mahkemeleri dışında bilgi taleplerine cevap vermiyor. Bağlantı bilgileri tespiti yapılamayınca şikayetler takipsizlikle sonuçlanıyor. Uygulamada yaşanan bu sorun birtakım itibar koruma şirketlerinin oluşmasına sebebiyet verdi. Bu şirketler, ABD’de çeşitli hukuk ofisleriyle anlaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden herhangi bir suça maruz kalan kişi bu tür itibar koruma şirketlerine başvurduğunda ABD’deki hukuk ofisleri aracılığıyla harekete geçiliyor. Sosyal paylaşım siteleri, hak ihlali talebi ABD’de bir hukuk ofisi üzerinden kendisine ulaştığında herhangi bir dava süreci yaşamamak için uzlaşmaya gidiyor ve kısa süre içerisinde hak ihlaline sebebiyet veren durumu ortadan kaldırıyor.

Avukat Emel Göçmen Bozoğlu kişisel blog'unda hukukla ilgili güncel bilgileri paylaşıyor.