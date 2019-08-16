Sosyal medyada finansal köle patlaması: Erkek köle, kadın sahibe...

Son dönemde sosyal medyada yeni bir mesaj dikkat çekiyor. Kullanıcılara ‘Merhaba, finansal köleniz olabilir miyim? şeklinde mesajlar gönderiliyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre bu mesajlarla kurulan ilişkilerin sonunda ise davalara konu olan dolandırıcılık, şantaj veya tehdit olayları yaşanıyor.

PEKİ NEDİR FİNANSAL KÖLELİK?

Bu kavram genel olarak şöyle tanımlanıyor: “Finansal kölelikte ‘efendiler’ ‘kölelerin’ maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunun için sözde bir beklenti içerisine girmiyorlar. Karşısındaki kişilere hediye alıyor, kiralarını ödüyor veya para gönderiyorlar. Çoğunlukla erkekler ‘köle’, kadınlar ise ‘sahibe’ oluyor.”

PEKİ AMA NİYE BUNU YAPIYORLAR?

Bu konuda farklı görüşler var. Bunlardan ilki kişinin tamamen bir kölelik dürtüsü ile hareket edip bir başkasına finansal olarak hizmet etmekten haz alması.

İkinci görüş ise ilk başta beklenti olmadan hareket eden kişilerin günün sonunda cinsel bir beklenti ile karşınıza çıkması.

Ayrıca sosyal medya üzerinden kurulan iletişim ve paylaşılan kişisel bilgilerin dolandırıcılığa davetiye çıkarması da büyük bir risk oluşturuyor.

BEYAZ YAKALI KÖLELER

Finansal kölelerin çoğu beyaz yakalılardan oluşuyor. Örneğin şaşırtıcı mesajlardan biri psikoloji öğrencisine yollanmış.

Kendisine tanımadığı bir şahıstan, ”Küçüklüğümden beri köle olmak istiyorum. Sakladığım bir durum. Ankara’da mimar olarak çalışıyorum. Senden bir beklentim yok. Kölen olabilir miyim?”şeklinde bir mesaj geldiğini belirten üniversite öğrencisi, “Bana ve arkadaşlarıma çok fazla böyle mesajlar geliyor. Ürkütücü bir durum” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise “Benden IBAN adresimi istiyorlar. Bana para gönderenler oldu ama ben iade ettim. Bu kişilerin arasında üst düzey şirketlerde yöneticilik yapan kişiler de var” diye konuştu.

DİKKAT DOLANDIRILABİLİRSİNİZ

Uzmanlar uyarıyor. Finansal köle ile girilen para transferinde kullanılan hesaplar bir suç örgütüne ait olabilir. Ayrıca hediye gönderilmesi için verilen ev ve ofis adresleri kişisel bilgilerin güvenliği için de büyük risk demek. Ayrıca paranın belli bir amaç için gönderildiği öne sürülebilir. Daha çok para istenebilir.

MAĞDURLAR SESSİZ KALIYOR

Bu durumun toplumda hiç de azımsanmayacak boyutta yaşandığını belirten Avukat Esin Kılıç, şunları söyledi: “Bu kimilerine göre klinik bir vaka kimilerine göre enayilik. Finansal kölelik kavramı sanal dünyada kötü niyetli insanlara bulunmaz bir fırsat sunuyor. Benzer nedenlerle dolandırılan mağdurların çok azı adalete başvuruyor. Sessiz kalıyor.”

BİTMEYEN ŞANTAJ

İnsanların isteyerek bu olaylara dahil olduğunu söyleyen Bilişim Uzmanı Avukat Sertel Şıracı ise “İki taraftan biri bu ilişkiyi sonlandırmak istediğinde ortaya çekilmiş fotoğraflar ve banka dekontları konulup bitmeyen şantaj süreci başlıyor. İnsanlar aileleri ile tehdit ediliyor” dedi.

Hürriyet