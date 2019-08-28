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Sorumsuzluğun böylesi! Hastalar beklerken, alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette alışveriş sitelerini gezerken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı.

YAŞAM 28.08.2019, 11:13 Melike Temir
Sorumsuzluğun böylesi! Hastalar beklerken, alışveriş sitelerini gezdi
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BARTIN Devlet Hastanesi'nin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan İnternet sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.

#Bartın Devlet Hastanesi #alışveriş siteleri #Bartın
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