Sorumsuzluğun böylesi! Hastalar beklerken, alışveriş sitelerini gezdi

BARTIN Devlet Hastanesi'nin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan İnternet sayfaları açtığı ve bu sayfalarda özel aramalarda bulunduğu görülüyor.