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‘Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz’

Eski model Gizem Özdilli sosyal medya hesabından hayvanseverlere çağrıda bulundu

‘Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz’

Eski model Gizem Özdilli sosyal medya hesabından hayvanseverlere çağrıda bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
‘Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz’
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SOSYAL medya hesabından, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden bir profesöre dair haberi paylaşan Gizem Özdilli bu haber üzerinden hayvanseverlere çağrıda bulundu. Yunanistan’da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğü konulu haber üzerinden çağrısını gerçekleştiren Özdilli, sokakta tehlike yaratan hayvanların hepsinin sahiplenilmesi gerektiğini belirten eski manken twitter hesabından şu çağrıda bulundu:

gizem-ic

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Anahtar Kelimeler:
GİZEM ÖZDİLLİKöpek
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