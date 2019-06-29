Sokak ortasında korkunç infaz! Boğazını keserek öldürdü

Düzce'de husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sokak ortasında korkunç infaz! Boğazını keserek öldürdü
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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaşınca aralarında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Musa Y., cebinden çıkardığı bıçakla Karaoğlu'nun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı.

ÖNCE BOĞAZINI KESTİ SONRA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, akşam saatlerinde, Akçakoca Merkez cami önünde meydana geldi. Husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlu'nun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı. Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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