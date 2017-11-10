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Sokak köpeğinden vefa dersi! Sirenler çalınca saygı duruşunda bekledi

Edirne'de Atatürk'ü anma törenlerindeki bir sokak köpeğinin, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna eşlik etmesi ve İstiklal Marşı'nda hiç kıpırdamaması ilginç görüntüler oluşturdu

Sokak köpeğinden vefa dersi! Sirenler çalınca saygı duruşunda bekledi

Edirne'de Atatürk'ü anma törenlerindeki bir sokak köpeğinin, sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşuna eşlik etmesi ve İstiklal Marşı'nda hiç kıpırdamaması ilginç görüntüler oluşturdu

10 Kasım 2017 Cuma 14:37
Sokak köpeğinden vefa dersi! Sirenler çalınca saygı duruşunda bekledi
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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin Kurucusu  Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıldönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Bir sokak köpeğinin 2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamaması, görenleri hayrete düşürdü.

YERİNDEN KIPIRDAMADAN BEKLEDİ

Edirne'de de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta dururken, bir sokak köpeğini sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamaması, görenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

2 DAKİKALIK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79. Yıldönümü anma programı kapsamında, ilk tören  Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ve  Edirne Belediyesi Başkanı  Recep Gürkan'ın yanı sıra askeri erkan, kamu ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş ve siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla  Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te Ulu Önder Gazi  Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Alanda bulunan Türk bayrakları da yarıya indirildi.
Atatürk Odası ziyaret edildi.

ANMA TÖRENİ, ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE SON BULDU

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Vali Özdemir ve beraberindeki heyet,  Edirne Belediyesi binasında bulunan  Atatürk Odası'nın ziyaretini gerçekleştirmek için yola çıktı.  Edirne Belediyesi binasındaki  Atatürk Odası'nın ziyaretinin ardından anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu'nda öğrencilerin sergilediği anma programı ile etkinlikler son buldu.

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