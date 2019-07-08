Şoför uyuyakaldı, otobüs su kanalına düştü: 29 ölü

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde, şoförün uyuması sonucu su kanalına düşen çift katlı otobüste 29 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı.
OTOBÜS KANALA DÜŞTÜ, 29 KİŞİ CAN VERDİ
Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradeş eyaletindeki Agra kentinde 50 kişiyi taşıyan çift katlı bir yolcu otobüsü kanala düştü. Yamuna karayolunda meydana gelen kazada 29 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
ŞOFÖR UYUYAKALMIŞ
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün seyir halindeyken uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Delhi ve Agra arasındaki Yamuna karayolunda 2012'den bu yana meydana gelen kazalarda yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetmişti.