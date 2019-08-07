Siyah bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi özür diledi
At üstündeki iki beyaz polis arasında ipe bağlanarak yürütülen siyah adamın görüntüleri, ABD'de büyük tepki çekti.
ABD'NİN Teksas eyaletinde at üzerindeki iki beyaz polisin bir siyah adamı iple bağlayarak yürütmesini gösteren fotoğrafın internette yoğun tepki çekmesinin ardından polis yetkilileri özür diledi. Galveston Polis Şefi Vernon Hale, bu tekniğin bazı durumlarda kabul edilebilir olduğunu fakat "polislerin bu olayda yanlış karar verdiğini" söyledi. Hale, polislerin niyetinin kötü olmadığını ama yine de bu tekniğin uygulanmasını önlemenin yeni politikaları haline geldiğini açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı kölelik dönemlerinden kalma görüntülere benzetmişti. Galveston Emniyet Müdürlüğü, fotoğraftaki siyah adam olan Donald Neely'nin özel mülkiyetin ihlali suçundan gözaltına alındığını açıklarken "bu tür bir uygulamanın olumsuz algılar yarattığını anladıklarını" belirtti. Yetkililer Neely'nin ellerinin iple bağlanmadığını, ipin eline bağlanan kelepçeye takıldığını söyledi. Polis Şefi Hale, maruz bırakıldığı bu uygulama nedeniyle Neely'den özür diledi ve ekledi: "Polisler uygun bir araç gelene kadar bekleyebilirdi. "Hemen gözaltı politikalarımızı güncelleyerek bu uygulamanın kaldırılması kararını aldık. "Atlı polislerin kullandığı tüm yöntemleri gözden geçireceğiz." BBC'ye konuşan Galveston Adalet Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun direktörü olan Leon Philips, "Söz konusu kişi beyaz olsaydı ona kesinlikle böyle davranmazlardı" dedi.
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