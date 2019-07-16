"Şişman kadınlar cennete gidemez" deyince sahneden itildi

BREZİLYA'nın en büyük şehri Sao Paulo'daki Cachoeira Paulista belediyesinde gerçekleştirilen Efkaristiya ayinini sırasında ünlü rahip Marcelo Rossi konuşma yaparken bir kadın tarafından sahneden itildi. Rio de Janeiro'nun basında çıkan haberlere göre, geleneksel vaaz sırasında rahip "Şişman kadınlar cennete gidemez" deyince, sahneye çıkan bir kadın, rahibe doğru koşarak aşağı itti. 50 binden fazla kişinin bulunduğu ayindeki topluluk, bu olay karşısında şoke oldu.

DAKİKALAR SONRA SAHNEYE DÖNDÜ

Polisin 40'lı yaşlarında olduğunu söylediği, güvenliği atlatarak sahneden rahip Rossi'yi iten kadının bunu siyasi bir nedenle yapıp yapmadığı bilinmezken, Rossi olayı yara almadan atlattı. Rahip, dakikalar sonra sahneye geri dönerek vaazına devam etti.