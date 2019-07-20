Sınıf arkadaşları tarafından boğularak öldürüldü! Sebebi korkunç

RUSYA'nın Arkhangelsk kentinde, sınıf arkadaşları, kendilerinden güzel olduğu ve Instagram'da beğeni sayısının fazla olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki Viktoria Averina'yı katletti.Arkadaşlarını boğarak öldürdükten sonra delik deşik eden ve ormana atan Lina ve İrina isimli iki zanlı, kendilerini ''Viktoria bizden daha güzel ve çekiciydi'' diyerek savundular.Uzmanlar, korkunç cinayeti işleyen iki şüphelinin de suça eğilimi olmayan normal ailelerin çocukları olduğunu belirtti.Ölmeden önce yüzü camla delik deşik edilmiş talihsiz kızın cesedi, ormanlık alanda bulunduğunda tanınmayacak haldeydi.