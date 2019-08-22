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Silivri'de tüyler ürperten olay! Kesip parçaladıladır

Silivri TEM Otoyolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda parçalanarak etleri alınmış at kemikleri bulundu. Görenleri hayrete düşüren görüntü tepki topladı.

YAŞAM 22.08.2019, 09:46 22.08.2019, 09:52 Osman Abaz
Silivri'de tüyler ürperten olay! Kesip parçaladıladır
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TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sabah saatlerinde çalışma yapan işçiler, ağaçlık alanda parçalanmış bir at olduğunu fark etti. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen işçiler, durumu ekiplere bildirdi. Kafası kesilerek etleri alınmış atın kemikleri yürekleri sızlattı. Tepki toplayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    #işçiler #Silivri Kınalı
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