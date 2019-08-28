Silindirle ezdiler! Ekipler hepsini tek tek topladılar

TRAFİK zabıta ekipleri, şehir içi yolcu taşıyan midibüs ve otobüslerde, gürültü kirliliğine yol açması nedeniyle yasak olan havalı korna denetimi yaptı. Ekipler, bulunan havalı kornalara sökerek, el koydu. Araç sahipleri hakkında da yasal işlem yaptı. Kornalar daha sonra yol ortasına konuldu ve üzerinden silindir geçirerek, imha edildi. Büyükşehir Belediyesi, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.