Şeyh'in evden kaçan eşi hakkında skandal iddia! Korumasıyla aşk yaşıyor

GEÇTİĞİMİZ günlerde Londra'ya kaçtığı iddia edilen Dubai Şeyhi Muhammed el Maktum'un eşi Prens Haya hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Prenses'in, İngiliz korumasıyla aşk yaşadığı ve bu ilişkinin kocası tarafından öğrenildiği iddia edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İngiliz basınında yer alan iddialar, Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses'in çareyi kaçmakta bulduğu yönündeydi. Üstelik Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı İngiliz korumasına pahalı hediyeler aldığı, hatta bu hediyeleri alabilmek için eşi Şeyh el Maktum'dan para çaldığı öne sürüldü. İddialara göre Prenses Haya, İngiliz koruması ile evlenmek istiyordu fakat gereken parayı eşi Al Maktum'dan alamadığı için bu tür yollara başvurdu. Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'da çalışan İngiliz korumayla, Londra'da 85 milyon sterlinlik bir evde yaşadığı da iddialar arasındaydı. BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor. Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi olan Prenses Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarma ihtimali mevcut.