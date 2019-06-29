Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı

Edirne'de sevgilisini ormanlık alanda dövüp, öldürmekle tehdit eden Hakan Çakmak yakalandı. Aracında yapılan aramada bıçak ve balta ele geçirilen Çakmak, cezaevine konuldu.

Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sevgilisi N.T.'yi (44), ormanlık alanda darp ederek, öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Hakan Çakmak (44), tutuklandı. Keşan'da yaşayan Hakan Çakmak, yaklaşık 2 ay önce ayrıldıktan sonra tekrar barıştığı N.T.'yi aracına alarak, Beyendik beldesinde bulunan ormanlık alana götürdü. Burada N.T.'ye ayrıldıkları dönemde görüştüğünü öne sürdüğü kişinin ismini soran ancak yanıt alamayan Çakmak, duruma sinirlendi. Hakan Çakmak, bunun üzerine N.T.'yi ormanlık alanda döverek, ölümle tehdit etti. 

ARACINDAN BALTA VE BIÇAK ÇIKTI

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.T., Hakan Çakmak'tan şikayetçi oldu. Çakmak, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, aracında yapılan aramada bıçak ve balta ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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