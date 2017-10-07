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"Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna efsane yanıt

Ünlü sunucu Saba Tümer, son röportajında "Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna "Yatak" cevabını verdi

"Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna efsane yanıt

Ünlü sunucu Saba Tümer, son röportajında "Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna "Yatak" cevabını verdi

07 Ekim 2017 Cumartesi 12:00
"Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna efsane yanıt
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UZUN süredir ekranlarda olmayan güzel sunucu Sabah Tümer, Posta gazetesinden Selin Keleş'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Tuhaf sorular" kısmında "Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?" sorusuna "Yatak" cevabını veren başarılı sunucu, "Sahip olduğunuz en ilginç eşya?" sorusunu ise "Söyleyemem" şeklinde cevapladı.

İşte Saba Tümer ile yapılan o röportaj;

- İlkokula yeni başlamış bir çocuğa ne tavsiye edersiniz?

Hiç senin yerinde olmak istemezdim. Yolun çok uzun, Allah kolaylık versin.

- Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?

Yatak.

- Bugüne kadar duyduğunuz en iyi iltifat?

"Türkiye'nin serotonin simgesi."
- WhatsApp'ta 'son görülmeniz' açık mı, kapalı mı?

Tabii ki kapalı.

- Tatmin mi ararsınız, heyecan mı?

Ayıramam ikisini. Heyecan olunca tatmin olur, tatmin olunca da heyecan.

- Uçmak mı, görünmez olmak mı?

Uçmak. Zaten sonunda görünmez olacağız.
- Ne kadar hırslısınız?

Aklımın önüne geçmeyecek kadar.

- En son ne öğrendiniz?

Tenin unutmadığını.

- Bir erkekte en sevmediğiniz özellik?

Gaz çıkarması.

- Defalarca izleyebileceğiniz film?

Kendi hayatım.
- İnsanların ikinci bir şansı hak ettiklerini düşünüyor musunuz?

Bir şeyi bir kere yapan er ya da geç tekrar yapar.

- Yapmak isteyip de beceremediğiniz şey?

Gerçekten istersem mutlaka beceririm.

- Sizi stalk'layanlar olduğunu düşünüyor musunuz?

Benim stalk'lanmamam mümkün mü sence?
- Kimlerin gövdesiyle başının yerini değiştirmek isterdiniz?

Başı ile gövdesinin alt tarafı, hatta alt arka tarafı yer değiştirmiş çok insan var zaten.

- Sahip olduğunuz en ilginç eşya?

Söyleyemem.

- Söylediğiniz bir cümleyi bütün dünya duyacak olsa?

"Bu dünya hiçbirimize kalmayacak, hepimiz öleceğiz, rahat ol ve her nefesinin tadını çıkar."
- Dilinize en son hangi şarkı dolandı?

Deniz Seki, 'Aşkına Doyum Olmaz'.

- Bu aralar ne okuyorsunuz?

Yuval Noah Harari, 'Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens'.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 12:04
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
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