Seslerle adeta beyin masajı yapan ASMR'yi keşfetmeyen pişman olur

BAZI sesler insana tarif edemediği cinsten bir mutluluk ya da rahatlama hissi verebiliyor. İşte bu tip, vücudunuzun endorfin salgılayıp rahatlatıcı bir etki ile gevşemesine sebep olan seslere ASMR adı veriliyor.

"BEYİNSEL ORGAZM"

Orijinal adı, Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi olan ASMR'yi en güzel tanımlayan ise "beyinsel orgazm" tabiri. İnsanların beyinlerine masaj yapılıyormuş gibi hissettiklerini söylediği, başta omurgaları olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinde karıncalanma benzeri hisler yaratan bu durum, tarihi insanlık kadar eski olsa da 2000'lerden itibaren hakkında konuşulup yayılmaya başladı.

EN ÇOK UYKUYA DALMAK İÇİN DİNLENİYOR

ASMR'nin amacı genelde uyku oluyor ancak meditasyon, rahatlama, gevşeme, kendini iyi hissetme gibi amaçlarla da dinlenebiliyor.

SESLERİN SINIRI YOK

ASMR için Youtube'da binlerce kanal var. Herkesin her ortamda her nesne ile kaydedebildiği bu sesler büyük çeşitlilik gösteriyor. Ortak özellikleri ise düşük frekansta olmaları. Bazı insanlar için kısık sesle konuşma bu etkiyi yaparken, fırçanın bir yüzeye sürtünmesi, tahta sesi, tırnakları gezdirmek, parmakları tıkırdatmak, iki farklı nesneyi birbirine sürtmek, saç okşamak, nesneler ile farklı temaslar yardımıyla değişik sesler çıkarmak gibi sınırı olmayan bir dünya aslında.

FISILDAYARAK KONUŞMA EN POPÜLERİ

Henüz daha 2010 yılında ASMR ismini alan bu kavram, insanların kendilerini rahatlatan farklı sesleri keşfedip birbirleriyle paylaşması ile başlamış. Fısıldayarak konuşulan ASMR videoları en fazla rağbet gören ilk örnekler olsa da bugün seslerin çeşitliliği oldukça artmış durumda.

IKEA ASMR İLE REKLAM ÇEKTİ

Pek çok insanın hep hissettiği ama bu kavram ile tanışana kadar adını koyamadığı ya da kendine özgü sandığı durum, internette ASMR videolarının yaygınlaşması ile oldukça bilinir bir hal aldı. Hatta ASMR o kadar yaygın bir hal aldı ki IKEA okula hazırlık temalı son reklamını, bir ASMR videosu olarak çekti.

HUZUR BULUYORLAR

Bazıları ASMR videoları ile huzur bulurken bazıları da bunun kendilerine bir tür uyuşturucu etkisi yaptığını söylüyor. Temel kural ise seslerin çok şiddetli olmaması ve sürekli aynı ritmin ya da seslerin birbirini takip etmemesi.



Altında yatan bilimsel sebebin henüz tam olarak çözülemediği ASMR kavramının ne olduğu tam olarak anlamak için bir kaç örnek video izlemek en iyi yöntem. Sizin için bu hissi tetikleyen sesin ne olduğunu bulmak için ya geçmiş deneyimlerinizi biraz kurcalamak ya da videoları gezerek doğru adresin karşınıza çıkmasını ummak lazım.